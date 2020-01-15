爭議20多年的「淡水河北側沿河平面道路開發案 」經歷多次環評審查及補正再審，今(15)日環評大會上環評委員們無意義全數贊成通過，新北市長侯友宜表示，預計今年底開始淡北道路建設工程，目標2023年完工。

除了開發單位外，新北市長侯友宜、國民黨立委當選人洪孟楷、新北市議員蔡錦賢、鄭戴麗香及陳偉杰等均贊成此開發案，表示淡水進入台北市的車流堵塞一直是亟需解決的問題，大批車輛怠速造成空污、救護車時常卡在車陣中無法動彈，延誤病患急救時間；另一方面淡海新市鎮人口不斷增加，交通建設將帶來產業經濟發展等，一致認同開闢淡北道路勢在必行。

環團在環評大會上也多次反對淡北道路開發案，其中一個原因是本案環評委員中沒有交通專業人士，然而本次會議前已有多位在環境、國土規劃及交通領域專業人士聯署反對，包括前北市交通局長濮大威、林志盈，以及淡江大學運輸管理學系教授張勝雄等，不過今日環評委員們仍無意義全數贊成通過此案。

台北市議員黃郁芬表示，淡水進台北市區車輛8成以上是1人1車，如何提高民眾搭乘大眾運輸比例才是應優先考量事項，不然只是將塞車點轉移到大度路和北投市區，無法解決交通堵塞問題。

開發單位新北市政府工務局表示，隨著淡海輕軌通車、淡江大橋開工和本次淡北道路興建案通過，都將對紓解淡水交通及地方發展有助益，未來也將採納環團真度環境保護的訴求成立環境保護監督小組，定期進行監測並加強巡查機制。

交通部分，將媒合公車業者推動電動公車優先行淡北道路的方案，一方面分流車潮，一方面也鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具；救護車急救耽誤部分，淡北道路將將配合交通路誌，成為救災的替代路廊；另外竹圍路段往台北方向通過車流將從63％下降到37％，未來將大幅優化人本空間。

新北市長侯友宜表示，爭取24年的淡北道路開發案今日環評過關值得高興，淡北道路除了紓解台二線壅塞交通外，更是石門及三芝重要的救命道路。

侯友宜對支持本案的環評委員及民意代表表達感謝，期望在未來帶動雙北共榮，創造雙贏局面，宣告淡北道路工程將於年底動工，目標2023年完工，對未來淡海新市鎮的繁榮願景表示期待。

(中時 )