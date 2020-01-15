新北市金山法鼓山於新春期間在園區內規畫雙茶室，包括由「茶主人」帶領民眾喫茶、品茶的「初心奉茶」及任何人皆可隨意飲茶的「自在奉茶」。茶主人許思微表示，「初心奉茶」共有23個以不同巧思布置的茶席，再搭配老師彈奏優美柔曲，讓每位品茶客人皆能在東方禪韻的美妙意境中放鬆身心。

法鼓山弘化院常雲法師表示，以茶結合禪修的「初心奉茶」，是由茶主人以茶會友，喝茶前會由法師帶領放鬆，讓民眾心情沉澱下來，接著再細緻品嘗茗茶的清、閒、雅、定、靜。

法鼓山表示，許多民眾一開始只是「茶客人」，但在品茗的當下受到感動，主動報名成為為學員，經過培訓後成為在「初心奉茶」替民眾服務的「茶主人」，今年更一口氣招募了近60位學員。

茶主人許思微說，23個茶席都是獨一無二的，由茶主人依照自己的創意布置，利用無香料蠟燭、較少香味的花材擺設茶席，並在牆上擺設梅花、梨花、茶花等花瓣，營造出精緻簡約、朦朧柔和的氛圍，讓客人一進來便感受到心曠神怡。

法鼓山提到，「自在奉茶」則是由義工招待，讓民眾在輕鬆的互動中感受自在悠閒氛圍，在品茗同時，享受片刻澄淨。

法鼓山的「初心奉茶」至今已連續舉辦9年，初一至初五約可接待4000人次，至今約有3萬人次體驗、「自在奉茶」則是舉辦第7年；法鼓山誠摯邀請民眾在春節期間一起來體驗品茶的藝術。

(中時 )