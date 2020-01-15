烏日林新醫院歡慶創立3周年、同時迎接新年到來，舉辦「2020印好年，健康福氣『袋』著走」活動。(烏日林新醫院提供／林欣儀台中傳真)

迎接農曆新年，為讓醫院的病患、家屬也能感受年節氣氛，大里仁愛醫院15日舉辦「新春揮毫贈春聯」活動，邀請民眾現場揮毫，吸引不少人觀賞；烏日林新醫院則舉辦「2020印好年，健康福氣『袋』著走」活動，開放民眾學習絹印紅包袋，100組體驗在2小時內就被搶光。

大里仁愛醫院行政副院長鄭猛聰表示，紅色具有溫暖、溫馨、正向的意義，是個能量充沛的顏色，透過邀請書法名家在醫院大廳現場揮毫，盼透過喜氣的春聯表達歲末祝福之意，並開放民眾索取，為家中增添喜氣。

身為胸腔內科主治醫師的大里仁愛醫院醫療副院長王瑞欽則特別提醒民眾，年節假期前後是流行性感冒高峰期，民眾應注意手部衛生勤洗手、多喝水、出入公共場所帶口罩。

烏日林新醫院15日歡慶創立3周年，院方特別舉辦「2020印好年，健康福氣『袋』著走」活動，今年準備好運「年年」及招財福氣貓2款體驗圖樣，因模樣可愛、且為金色，吸引不少民眾參加體驗。

烏日林新醫院院長林明輝指出，限定絹印紅包袋活動推出就受到許多民眾喜愛，將加場在16、17及20、21日舉辦，每場限量50組。醫院也盼提供更豐富、多元的在地醫療與服務，致力成為大家的好厝邊。

(中時 )