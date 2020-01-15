還沒領年終，求職者已啟動轉職計畫！根據104統計，農曆年前，已有14.6萬人騎驢找馬，人數創五年來最多！集中於電子資訊/軟體/半導體、一般製造業、以及批發零售業。104人力銀行總經理黃于純分析，2020年整體景氣在穩定中盤尖，半導體、ICT產業相對樂觀，加上5G即將問世，大數據、AI人才需求持續增加，今年轉職潮相對洶湧。

轉職人數創新高 轉職潮5年最強！

根據104人力銀行資料庫，農曆年前1個月，有主動應徵，且目前還在職的有14.6萬人，比去年同期增加1.8萬人，年增幅13.6%。

轉職人數創新高，轉職潮5年最強！（104資訊科技提供／黃慧雯台北傳真）

騎驢找馬的轉職者主要來自哪些產業？電子資訊/軟體/半導體相關業最多、3.1萬人，其次是一般製造業、2.5萬人，以及批發/零售/傳直銷業、1.7萬人，合計三大產業有7.3萬名工作者想轉換跑道，占目前轉職潮人數的五成。

騎驢找馬的轉職者主要來自哪些職務？客服/門市/業務/貿易類人員最多、2.6萬人，其次是餐飲/旅遊/美容美髮類、2.3萬人，批發/零售/傳直銷業、1.2萬人。104人力銀行總經理黃于純說，這三大職務的流動率高且招募不易，建議調整薪資與福利，留才也留心。

企業相對看好 2020景氣

企業如何看待2020年景氣？24%企業樂觀，但29%企業悲觀，47%企業持平；將樂觀佔比（24%）減掉悲觀佔比（29%），得出「淨樂觀」為負5個百分點，已比去年同時的負12個百分點縮減。

企業相對看好 2020景氣 。（104資訊科技提供／黃慧雯台北傳真）

企業最看好2020年景氣前三項為：(1)中美貿易大戰可望緩解（28.7%）。(2)總統大選結束、可望兌現經濟支票（28.2%）。(3)科技創新，創造新的商機與買氣（27.3%）。最看壞前三項：(1)國內經濟成長不如預期（40%）、(2)全球景氣復甦不如預期（39%）、(3)中美貿易大戰遲遲未解（38%）。

企業自評所屬產業2020景氣，軟體及網路相關業、半導體、電信及通訊相關業等三大產業皆呈「淨樂觀」。104人力銀行總經理黃于純分析，近年來台灣IC產值不斷提升，帶起AI與大數據等人才缺口，近期5G即將釋照，各大電信角逐廝殺外，已提前延攬相關人才，人才成長持續看俏。

(中時電子報)