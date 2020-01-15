◎史上第二高！台彩春節加碼 總獎金８億

農曆春節將至，台灣彩券今舉辦「109年春節加碼宣告記者會」，總經理蔡國基宣布，今年農曆春節電腦型彩券加碼總獎金達8億元，加碼金額史上第二高，預測可新增46億元的銷售金額。

◎提小英博士論文不存在 彭文正敗訴

媒體人彭文正就總統蔡英文的博士論文及學位真實性，向台北地方法院提起確認博士論文不存在之訴，台北地院審理後，認為論文存否或蔡是否具有博士學位，都屬單純事實問題，並非法律關係，都不得作為確認的訴之標的，也無受確認判決的法律上利益，因此在法律上顯無理由，15日駁回彭文正的原告之訴，可上訴。

◎毀蔣中正銅像 台大生判拘役45天

台大學生許哲榕認為蔣公銅像代表威權遺緒，毀損蔣介石銅像可促請社會大眾支持轉型正義，將政治大學後山校區的蔣公銅像潑漆，並鋸斷銅像的左前馬腳，台北地方法院審理後，認定銅像是政大所有，許的表現自由權與政大財產權無高低分別，所以依毀損罪判許拘役45天，得易科罰金，可上訴。

◎確定了！星宇航空4月起飛宿霧

星宇航空今日公開新航點，繼首航航點澳門、峴港及檳城之後，星宇將在4月6日開航宿霧，每日1班午去晚回，1月20日上午10時將於官網、App及各大旅行社開放訂位。

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(中時電子報)