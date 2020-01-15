靈鷲山下院聖山寺金佛殿，供奉三尊來自泰國的「平安佛、成功佛、圓滿佛」。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山聖殿初一到初五安排頂禮舍利聖儀，十分殊勝難得。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山新春活動「真人開箱」文，相當搶眼吸睛。（靈鷲山佛教教團提供）

名列台灣宗教百景之一的靈鷲山無生道場，是2020庚子鼠年走春祈福的優選，不論是聖山寺牽佛手祈願，祥獅獻瑞迎財神；或是上院點燈除障，接受諸佛菩薩及舍利加持，參加財神法會，招滿財氣；體驗禪修，靜心做好整年規劃；今年新春活動初一到初五，靈鷲山佛教教團採用「真人開箱」創意，所有好玩、招財的活動，都可在圖中一覽無遺，相當搶眼吸睛，網友直呼「筆記下來，納入新春必去景點」、「揪親朋好友鼠年開運去」。

「真人開箱」挑戰，是從國外論壇瘋傳一張「荷蘭警車開箱照」開始，這種將物件攤平在地板上，再從高空中向下拍攝的方式，因畫面可愛又療癒，近來在全球蔚為風潮。靈鷲山今年特別在聖山寺廣場，一一陳列、拍攝新春活動會參與到的人事物，包括：平安禪修會用到的蒲團、財神法會上的五色財神缸、頂禮舍利聖儀中的加持物、牽佛手許願的竹筒、開運香、各種酥油燈、祥獅獻瑞的鼓陣，還有可愛的財神和善財童子，開山住持心道法師人型立牌與民眾結緣的超大五佛珠紅線，2名志工也橫躺在地入鏡，十分喜氣有趣。

命理師吳美玲老師說，想要搏個好彩頭，建議開春先除障，再靜心沉澱，思考清楚，並接受諸佛菩薩加持，最後許善願、布施、付諸實踐。2020庚子鼠年財位在西北方、求人緣的桃花位在東北方，特別推薦上靈鷲山走春祈福。

靈鷲山聞喜堂2樓的財寶宮殿，位於台灣東北角的吉位，供奉職司北方的守護神財寶天王，今年禮請坤桑切培等5位喇嘛重新彩繪壇城，煥然一新的宮殿，富麗莊嚴、喜氣洋洋。大年初一至初五特別舉行財神、藥師、長壽、除障、善緣等修法，民眾可禮拜五方財神，五色缸除障，點燈供佛招財運。

除障後，更需要沉澱靜心，圓通寶殿內安奉的毘廬觀音，通身金色，慈眼視眾生，殿內深具國際禪堂氛圍，處處可體悟佛陀拈花微笑禪意，新春期間開放民眾隨喜體驗九分鐘平安禪，體會佛法的甘露法味，也藉正念做好未來規劃。

靈鷲山主殿開山聖殿，供奉緬甸國寶玉佛、泰國僧王御賜長壽金佛、吉祥臥佛，誠心禮佛點燈，祈願福慧雙全、富貴臨門。初一到初五安排珍貴的彩色佛陀舍利、五比丘舍利及福報第一的希瓦利尊者等舍利子，為民眾頂禮加持，還可繞殿中巨大的雙塔聖石，殊勝難得。2020年特製限量「開山聖殿平安富貴福袋」，民眾可請回內有五輪塔三寶印蓋的平安富貴章，大吉大利。

下院聖山寺金佛殿，供奉三尊來自泰國的「平安佛、成功佛、圓滿佛」，後殿有「千手觀音彩銅雕像」與復刻尼泊爾的百八觀音聖像群，百福千祥。新春特別活動「牽佛手」別具巧思，由三尊金佛上手中流出五色流蘇加持古意盎然的福字竹筒，另一端民眾可以拿著福字竹筒，如同牽到三尊金佛佛手，象徵新的一年事業成功、諸事圓滿、平安健康；並藉此種下善的種子，發心向善，布施慈善，廣結善緣，許下鼠年願望。

心道法師邀請大家春遊靈鷲山，討個好運吉祥，金鼠年好事多、富貴多、繁榮多、平安多、吉祥多，事事稱心，並祝福子子孫孫，好事連連，家家富貴，代代相傳。

(中時 )