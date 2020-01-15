2020台灣國際光影藝術節將於1月18日在國立台灣美術館園區盛大開展，首屆以「光之書寫」為展覽主題。交通部長林佳龍今日下午以協辦單位身分出席記者會。林佳龍表示，未來藝術節不要集中在一天，可橫跨過年前後，擴大成藝術季。

交通部長林佳龍表示，因國美館在台中，今年台灣燈會也辦在台中，兩者因此有交集，所以國美館推出第一屆「2020台灣國際光影藝術節」跟燈會結合，1月18日是藝術節點燈，2月15日有國際論壇，未來可橫跨過年前後，從聖誕到跨年都跟光有關，一直到元宵，不只集中在一天，未來可擴大為藝術季。

另外，林佳龍提及改造「城市光環境」很重要，他表示，企圖在台灣燈會2.0中促成燈會升級，讓光科技與文化形成對話，另也一併改造城市的光環境，做完後城市美學可提升。

林佳龍指出，去年才決定在台中辦燈會，設計時間短，但2021年的台灣燈會將辦在新竹市，市長林智堅很重視設計，期待燈會將舊城跟護城河有新的展現並留下觀光資產。

此次藝術節戶外光影作品，於1月18日至2月23日展出，每日晚間5點至10點開放參觀，民眾可近距離感受光影藝術的實驗創新與突破，體驗漫步在國美館的閒暇夜晚。

(中時 )