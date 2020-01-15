越南第一大人造皮革廠富林-KY（1341）、東鹼(1708)、惠光(6508)營運推進。富林-KY因成本趨緩、國際精品訂單挹注，108年前三季獲利翻倍，超越107年全年；12月營收月增13.56％，年增17.5％。伴隨中美貿易轉單、越南供應鏈成熟、加溫，有助推升家具、精品訂單動能，搭配有望打進Nike鏈，營運利基看俏。

東鹼伴隨蘇澳硫酸鉀廠停工產能回復，營運動能持穩推進。108年12月營收3億8204萬元，月增9.65％，年增率64.71％；108年營收43.41億元，營收衰退局勢得以提振，年增6.66％。

東鹼硫酸鉀營收占比約五成，純鹼代理約20％，散裝航運則約26％；先前擁有13艘輕散裝船均已出租，另有2艘船加入營運，船隻總數推進至15般艘。

惠光農科營收占比約63％，地工膜等環科營收比約37％。108年12月營收月增率27.81％。大陸市場需求持續升溫。

惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、中國、越南、南非等市場。

富林-KY中美貿易衝突轉單效益加溫，除部分既有客戶訂單增加外，也有台、歐美新客戶陸續接洽。

富林-KY開發出類皮革水性PU超纖環保皮，可應用汽車內裝等，已開始量產，並在越南二手車市場有活絡推展空間。

富林-KY鞋用營收占比僅1.2％，伴隨與日本夥伴策略結盟，在越南推展TPU人造皮革鞋材的後段加工，有望間接打進Nike供應鏈，開拓鞋用商機。

(工商 )