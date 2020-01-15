迎新春倒數中，《女力報到小資女上班記》演員梁舒涵、曾子余、梁瀚名、鯰魚哥、游小白、尹彥凱、勵政達14日晚上提前圍爐直播，陪粉絲感受過年的氣氛。鯰魚哥線上玩很大，與曾子余安全之吻吻不夠，竟加碼與梁瀚名激吻15秒。短短幾分鐘湧入千人線上觀看，高達6萬次瀏覽率。

梁舒涵、曾子余、梁瀚名、鯰魚哥、游小白、尹彥凱、勵政達等演員圍爐直播。（TVBS提供）

直播中演員邊圍爐邊大玩「你從來沒有過」的遊戲，大家互相陷害，玩到不亦樂乎，最後由CP梁舒涵與曾子余最輸，要接受愛的「安全之吻」懲罰，正當兩人要吻下去時，鯰魚哥突然搶吻曾子余，吻到讓曾子余大喊：「好刺激唷！第一次被男人含住整個嘴，超愛你啦！」

鯰魚哥準備強吻曾子余。（TVBS）

鯰魚哥準備強吻曾子余。（TVBS）

接著第二輪鯰魚哥加碼再吻梁瀚名，完全沒有做安全之吻措施，直接熱吻梁瀚名，吻後鯰魚哥笑說：「經過這個吻，我確定梁瀚名是Gay。」事後梁瀚名整個臉紅害羞到不行。

從《女兵日記》到《女力報到》一連拍了三季，演員們都從默默無名的新人，到現在賺飽飽，今年過年當然要回饋家人，梁舒涵被問及今年紅包要包多少給爸媽，她說：「包多少已經不是重點，因為我答應爸爸我存到第一桶金要帶全家出國旅遊，目前已存到一桶半了，只要等劇組放我長假，我就要帶家人去旅遊。」

曾子余則自曝：「今年除了包給媽媽之外，有一個人已經兩年沒有包給她了，就是我的經紀人（萁萁），所以我今年會包兩萬元給我的經紀人，好好地感謝她。」

梁瀚名則說：「今年我終於可以包到5位數1萬6800給爸媽，因為出道以來每年都是包8800給爸媽，去年買了新車，貸款也即將快還完了，希望今年能鼠錢數不完。」

(中時 )