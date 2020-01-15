東森《美味滿閣》中原為甜蜜CP的王傳一與魏蔓，因雙方父親多年前的恩怨而誤會分手。14日播出劇情中，王傳一和魏蔓意外受困在山中，只能在半開放的木屋下共處一夜，魏蔓為保護王傳一受傷，兩人在山上取暖互訴心事，最後情不自禁接吻，令一幫支持「堯茜」CP的網友直呼希望他們趕快復合。

這場戲在山上拍攝兩天，劇組現場佈置小木屋升營火，烤香腸、煮泡麵，讓王傳一跟魏蔓一度感覺是劇組出來露營遊玩，笑說完全忘記在工作。王傳一說，「我學生時期就會跟同學去山上露營探險，現在則會趁休息空檔，到山上的家外面的草地上露營。剛好劇中也要生火野炊，砍材燒水、就地取材料理食物等，都是我多年來已經得心應手的露營技能，難不倒我」。

這兩天都從白天一路拍到深夜，拍攝時還正好遇到寒流來襲，在9度低溫下拍攝一整晚。魏蔓還要裸肩讓王傳一為她療傷，冷到全身貼滿6、7個暖暖包仍是抖到不行。她表示，雖然這兩天的拍攝很有趣，但她跟王傳一都自嘲是在發抖中作樂，還因此掛病號。魏蔓表示「因為風太大，頭一直灌風無法遮蔽，回家覺得頭超痛才發現感冒，但好險現在也已經康復了」。

劇中魏蔓還要為保護王傳一不被山中陷阱攻擊而受傷，劇組設置了一大沙包的機關，要計算重力加速度掉下來，能碰到魏蔓的背但又安全的長度與距離，現場反覆測試多次，就怕一不小心弄傷演員。他們也被劇組笑虧是苦命鴛鴦，之前是雙雙落水，現在又被攻擊又因寒流受困山中，讓王傳一跟魏蔓也笑說有種應證了莫非定律的感覺。

(中時 )