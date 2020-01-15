電子團體「原子邦妮」近日推出新專輯《在名為未來的波浪裡》，同名曲〈在名為未來的波浪裡〉MV，特地遠赴冰島拍攝，而12月是冰島一年之中日照最短的季節，為了5個小時的珍貴日照，每天都搶在天亮之前就出發，幸運的是原子邦妮抵達冰島當晚就見到極光，即使內心十分澎湃激動，原子邦妮依然敬業地頂著零下14度的氣溫拍攝，將難得的極光帶給樂迷們。

MV由原子邦妮親自前往冰島拍攝，從導演、剪輯、攝影、演出，全都一手包辦，絕美的出塵冰雪畫面包括鑽石沙灘、藍湖溫泉、米湖、塞濟斯菲厄澤、飛機殘骸、古佛斯瀑布、教堂山、塞里雅蘭瀑布、傑古龍冰河湖、藍色秘境瀑布等，囊括冰島熱門夢幻景點，更將極光、漫天風雪、流動冰河、白晝月光等難得一見的畫面都收錄其中。

電子療癒天團「原子邦妮」主唱查查。（滾石唱片提供）

此趟旅程剛好碰上冰島年度最強風暴，官方呼籲民眾不要出門，所有商家也提前打烊、公車全面停駛，由於路面結冰、強風吹拂，車子不受控地左右打滑，眼看著左邊就是懸崖，團員羽承鎮定、專注地緊握方向盤並放慢車速，經過幾個小時路程後，終於安全抵達飯店。為了拍攝絕美的藍色秘境瀑布，原子邦妮徒步在雪深及膝的大雪中行走7公里，經紀人一度開始產生幻聽，聽見低沈急促的「快走」在耳畔呼喚，但周遭無人說話，現場氣氛奇幻詭異，事後大夥都餘悸猶存。

12月的冰島所有路面皆被深雪覆蓋，難以分清邊界，在前往拍攝地點的途中，原子邦妮的車在準備靠邊停車時，竟瞬間陷進深雪裡，才發現吉普車已經60度傾斜陷入深雪，再多踩一分油門就要翻車，傾斜的車身搖搖欲墜，路過的民眾甚至拿起手機拍下驚險時刻。幸運的是，附近正好有一台除雪車正在為路面清除積雪，協助將車身從雪中拉出化解危機，也讓三人直呼感謝宇宙力量保佑。

原子邦妮赴冰島拍攝MV，所駕駛的吉普車陷入深雪中，所幸路過的除雪車趕緊救援。（滾石唱片提供）

當晚住宿的民宿老闆，因為來跟一行人打個招呼，車子卻不慎跌落自家庭院的超深積雪，原子邦妮試圖救援，卻連人帶車打滑在空中翻轉，場面驚險萬分，最後民宿老闆只好等待其他朋友開來更大更重的車子協助拖車，整個事件耗費一整晚才正式安全落幕。原子邦妮除了推出新專輯，今年元旦推出第一本文字攝影創作書《在名為未來的波浪裡》，3月也將在台北、台中、台南舉行簽書會。

(中時 )