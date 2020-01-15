這件婚紗獨一無二，每位女孩都憧憬擁有一場夢幻婚禮，身穿心目中的完美婚紗，但是如果一生一次的夢幻婚紗是衛生紙做的，便宜又時尚！TLC全新節目「廁紙婚紗大賽」與你一同迎接無限可能的新年，看12位設計師如何利用最平凡無奇的衛生紙，發揮最大創意，打造出令人驚豔的精緻婚紗。TLC旅遊生活頻道《廁紙變婚紗：大挑戰》1 月24日除夕夜週五晚間9點首播。

設計師唐娜將廁紙煮成漿狀，製成美麗珍珠，為婚紗增添典雅韻味。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

最新一屆「廁紙婚紗大賽」於2019年9月在美國紐約舉行，設計師使用了超過4萬張的廁紙。設計師唐娜將廁紙煮成漿狀，製成美麗珍珠，為婚紗增添典雅韻味；法蘭克則耗費了600小時，手工雕刻出500片廁紙雕花，精緻度堪比雷射刀雕刻。

「廁紙婚紗大賽」最初的概念源自於蘇珊及蘿拉這對姐妹。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

而此次比賽冠軍由設計師瑪莫莎獲得，她製作的露肩低胸婚紗做工細緻，織線是以廁紙一條條搓成，再用鉤針織妥，每位評審皆大讚其剪裁與設計風格時尚且精巧。每件婚紗雖是由廁紙拼接而成，但當中的細節、剪裁及設計風格完全不輸一般婚紗，肉眼根本分不出是廁紙還是布！

「廁紙婚紗大賽」至今已經舉辦十五年，每年都會吸引千位全球設計師慕名參加，參加者只可用廁紙、膠帶、膠水和針線從無到手工製作，其他如鈕扣及魔術貼等材料都不能使用，設計師們無不使盡全力，發揮驚人的創意和耐心，日夜趕工只為爭取廁紙婚紗冠軍，當看到模特兒穿著自己辛苦打造的華麗婚紗走上伸展台，設計師們都感到意義非凡，一切努力都值得。

「廁紙婚紗大賽」最初的概念源自於蘇珊及蘿拉這對姐妹，她們希望可以藉由這個比賽告訴大眾，最美的婚紗不是那些最貴的，而是像每一段美麗的愛情一樣，最用心經營的才是最耀眼、最珍貴的。

冠軍瑪莫莎製作的露肩低胸婚紗做工細緻，織線是以廁紙一條條搓成，再用鉤針織妥。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

(中時電子報)