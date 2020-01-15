惜福過好年！新春期間，國人為歡慶假期，都會準備相當豐富的食物，與家人歡樂團聚享用，環保局呼籲民眾能響應並確實力行「綠色飲食」的良好習慣，珍惜食物，以減少廚餘產生。

環保局呼籲民眾，希望從日常生活中減少資源浪費，大家身體力行來愛地球，將資源永續利用的觀念傳遞給身邊的親朋好，建議民眾在家裡「吃多少、煮多少」，上餐廳「吃多少、點多少；吃不完、打包走」，不僅可讓我們的生活更環保，也可讓我們的身體更環保。

環保局表示，非洲豬瘟的傳播途徑就是被病毒污染的廚餘，因而提醒民眾，垃圾交清潔隊應先將垃圾分類，並請民眾及餐館協助配合：惜食減量，減少廚餘產出。生豬肉、內臟及豬肉製品暫勿丟廚餘桶。熟廚餘瀝水後，再丟廚餘桶；餐館也請設置廚餘收集桶，配合瀝水減量。

環保局並指出，民眾的廚餘可交由地方清潔隊收集，機關、學校團膳的廚餘，仍請委託原有許可證照的清運公司。如人人能珍惜食物、減少廚餘、落實垃圾分類，將可有效的減輕後端的去化問題、降低垃圾送交焚化量及垃圾焚化處理費用支出。

環保局呼籲國人值此非常時期，懇請大家都能為防堵非洲豬瘟盡一份心力，攜手守護臺灣養豬產業及民生資材。

(中時 )