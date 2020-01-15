去年底一位鄭姓大學生遭一名酒駕者撞飛，造成顱內出血重創，經新北市政府社會局媒合，圓融行善團在Line群組po文後，短短1個半小時，就集資7萬1千元，15日由召集人許誥等人將善款送到板橋龍泉街鄭媽媽住處，另外慈濟基金會和新北市愛心會各捐贈2萬元及1萬元，共同幫助鄭家度過難關。

鄭媽媽在民國99年因先生不幸往生，獨立撫養當時尚在讀小學的2名子女，如今大兒子就讀宜蘭大學土木系3年級，小女兒也就讀龍華五專，鄭媽媽則在大賣場擔任收銀員，雖然生活清苦，但她仍利用空餘時間擔任志工，幫忙新北市政府推動惜食分享政策，將家樂福即期食品轉贈給弱勢家庭。

鄭媽媽好不容易才拉拔子女長大，不料大兒子卻於去年12月28日晚間與同學外出做專題報告並準備月考，於29日凌晨步行返校時，遭一名酒駕者從後面追撞，導致重傷昏迷，經緊急送宜蘭陽明大學附設醫院蘭陽院區急救，發覺顱內出血，並氣胸插管，肢體還多處挫傷及撕裂傷。

案發後，鄭媽媽在醫院時刻陪伴，直到從加護病房轉普通病房，目前雖已脫離險境，但鄭媽媽擔心兒子因雙側額葉受傷，擔心影響日後思緒及生活，為此憂心忡忡。

社會局在獲知上情後，除幫忙申請急難救助外，並媒合圓融行善團等慈善單位幫忙。媒合圓融行善團召集人許誥表示，當他在群組貼文後，以1人1千元為限，原想募集5萬元，不料短短一個半小時就獲得6、70人響應，有些成員盛情難卻，最後共集資7萬1千元。

另外新北市愛心會理事長徐金鈴也代表該會捐贈1萬元，徐金鈴表示，愛心會由會員自由捐款，平時看到報章媒體報導，或里長轉介，經查證屬實，便會急救紓困。

鄭媽媽感謝社會局和各界的愛心，在收下善款後，便又匆匆搭車趕去宜蘭要陪伴兒子。

(中時 )