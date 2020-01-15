為因應中美貿易戰全球化佈局需求，康舒(6282)響應「歡迎台商回台投資行動方案」申請回台投資25億元，計畫於今年1月開始增建淡水新大樓，預計總投資金額12億元，2021年底完工投產，為康舒營運增添新動能。

目前康舒共有大陸東莞及武漢、菲律賓兩個廠區及淡水廠區等五個廠區，中美貿易戰引發全球供應鏈重組，康舒配合客戶需求，除擴大菲律賓廠區，亦積極加入「歡迎台商回台投資行動方案」，申請回台投資25億元，預計今年1月開始增建淡水新大樓，2021年底前完工投產。

根據康舒規畫，淡水新大樓投資金額約12億元，其餘13億元將用於機器設備/自動化產線及增加研發人員，新廠將全面導入智慧化生產線，為康舒營運增添新動能。

除淡水新大樓，康舒日前受火災影響的舊廠區產能已陸續補回，公司計畫再申請40億元，在新廠區投產後將舊廠區拆除重建，預計可在2023年投入量產。

在菲律賓廠區部分，康舒亦在菲律賓購置新廠房，預計今年下半年試產。

就各廠區來看，康舒淡水廠區以生產高瓦特數、高效能等高單價電源產品，以及燃料電池、智慧電表等產品為主，東莞廠區生產工業及消費電源產品，武漢廠區以消費電源為主，至於菲律賓廠區則以生產伺服器、醫療、消費性電源及變壓器產品為主。

康舒表示，公司除同步擴大台灣及菲律賓廠區的產能外，並持續以精實製造為目標，應用大數據發展的趨勢，加速導入產線智慧化及自動化，提升產品品質並降低製造成本，希望能帶動公司獲利穩定成長。

(時報資訊)