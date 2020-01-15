交通部觀光局去年9月推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，易遊網先前2波合計1萬個名額均全數申請額滿。據易遊網統計，包括新竹福華、晶華旗下礁溪捷絲旅、台中公園假日智選飯店，因高CP值，分別成為最熱賣的五星級、溫泉度假及商務飯店。

易遊網去年10月下旬起獲得觀光局秋冬旅遊補助配額，取得最多配額量5000個，上線不到1個月即申請完畢，12月二度追加的5000個名額也額滿用罄，反應相當熱烈。由於補助延長至1月底，此次獲政府三度提撥5000個名額予易遊網。

易遊網根據累積上萬筆訂房補助資料，分析發現使用秋冬補助，新竹福華大飯店以每晚最低千元有找的高CP值帶動買氣，成為最熱賣的五星級飯店。商務飯店則以擁有購物商場的「台中公園智選假日飯店」最熱銷，每人每晚同樣不到千元便能入住。

至於溫泉渡假飯店方面，易遊網表示，以晶華旗下風格設計品牌捷絲旅宜蘭礁溪館最受歡迎，最低花費不到2千，就能享受擁有絕佳旅客評鑑的溫泉設施，加上鄰近礁溪火車站的交通方便優勢，利於旅客規畫短天數旅行。

易遊網表示，擴大秋冬國旅補助適用期間至1月底，易遊網三度獲得政府提撥5000個名額補助，欲安排國旅住宿的民眾務必要把握最後好康機會。易遊網在20日前再加碼200元折扣碼，訂房滿2000元即可抵用，加上秋冬千元補助，最高可現省1200元。

易遊網也提醒，相關補助規定均比照觀光局自由行補助辦法，補助款的退返流程會於旅客入住日後，將補助款刷退給符合資格的旅客，並採入住先後依序發送，配額用完為止，相關補助申請辦法及飯店優惠可至易遊網官網查詢。

(時報資訊)