沙烏地橡塑膠暨印刷包裝展(Saudi PPP)為中東海灣地區橡塑膠產業大型專業展，為協助橡塑膠業者爭取商機，由外貿協會籌組之參展團，2020年首發挺進中東海灣市場。

外貿協會表示，本展集結來自包括台灣17家廠商前進利雅德，以台灣館聯合展出的方式，向來自海灣國家的國際買家行銷台灣優質機械及零組件，以開拓市場商機，包括南部產業聚落的僑偉機械、鼎坤塑膠機械、尚宏機械、志信塑膠；中部的陸華、遠記機械、世發橡膠、游技機械、仁迴、九龍灣、振昇；北部的琮偉機械廠、鉅彥實業、長新塑膠、加勵、鑫野智動等17家廠商，行銷製袋機、吹袋機、臭氧試驗機、射出機、塑膠回收機及雙螺乾造粒機等台灣機械及零組件產品，持續開拓海灣市場。

根據財政部出口統計資料，2019年台灣吹袋機出口沙烏地金額179萬美元，較2018年同期132萬美元成長，主要是因油價持平所帶動。而低油價、氣候危機、地緣政治等不確定風險，也可能影響經濟景氣。為避免油價暴跌，於2019年12月6日由沙烏地阿拉伯領導的石油輸出國家組織(OPEC)和俄羅斯在維也納達成協議，透過降低生產量以降低油價變動風險，該協議自2020年1月1日起生效。該協議將支撐油價價格，市場預期若無不可抗力的事由，油價介於70美元的水平，可能延續到2020年底。

沙烏地橡塑膠暨印刷包裝展於1月13日在沙京利雅德國際會展中心登場。該展在沙國政府支持下，持續推動獎勵措施建立穩固基礎以強化石化產業，該展也是推廣橡塑膠產業的主要貿易平台，並成為沙國重要的經貿活動。據主辦單位利雅德商展公司(Riyadh Exibitions Co.)表示，沙國石化產品占海灣國家總產量67%，每年以3.2%的速度成長，本展預期吸引該地區和國際採購人員前來採購。

本屆橡塑膠展結合印刷與包裝展聯合展出，共使用4個場館，其中1至3館展出橡塑膠品項，4館則是印刷與包裝相關產品，總面積達1萬5,000平方公尺，由來自全球25個國家，總計426家廠商參展。包括主辦國沙烏地阿拉伯SABIC及TASSNEE等當地知名企業，以及包括台灣在內的8個國家館，預計吸引16,000位買主參訪。

(時報資訊)