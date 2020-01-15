新手媽餵奶 5月大男嬰命危急救中 17:332020/01/15 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 27歲新手媽媽表示，孩子出生時體弱多病，她於中午11時許餵奶後短暫離開現場，折返後發現孩子失去呼吸心跳。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區中正路15日中午12時許，傳出5月男嬰命危急救事件。27歲新手媽媽表示，孩子出生時體弱多病，她於中午11時許餵奶後短暫離開現場，折返後發現孩子失去呼吸心跳，緊急通報救護人員，男嬰仍在搶救中。 (中時 ) #新手 #媽媽 #餵奶 #5月大 #男嬰 #命危 #急救 #孩子 #中午 #新莊 也許您會感興趣 推薦閱讀 不明原因突然摔落邊坡竹市動物園 人瑞級紅毛猩猩 墜地亡 04:102020/01/11 社會新聞 新莊消防園遊會 小朋友開雲梯車尬車 22:042020/01/12 社會 旺視界》貫徹鐵人精神 一生受用不盡 04:102020/01/13 生活新聞 歐舒丹急救面膜 10分鐘有感 04:102020/01/13 時尚消費 孕婦走一走嬰突滑出 頭墜地慘命危 12:272020/01/13 日常 大陸船員作業釀意外 遭斷雙指海巡急救援 16:092020/01/13 社會 盼孩子們愛上音樂 成功特校校長上台與孩子們尬舞 17:182020/01/13 生活 永鼎帝京座落中正大道 連結新莊在地情懷 04:102020/01/15 產業特刊 辣媽動物園解衣餵奶 險被猩猩暖哭 16:082020/01/15 搜奇 高中生憨膽拚麻辣麵比賽肚痛劇烈險命危 17:012020/01/15 生活 社會熱門新聞 提蔡英文博士論文不存在 彭文正敗訴 - 社會 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 UBER女司機太正 他忍不住霸王硬上弓慘了 - 萬象 裝甲564旅反機降作戰 聯兵作戰殲敵超逼真 - 社會 共諜案 向心聲請撤強制處分遭駁回 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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