新北市新莊區中正路15日中午12時許，傳出5月男嬰命危急救事件。27歲新手媽媽表示，孩子出生時體弱多病，她於中午11時許餵奶後短暫離開現場，折返後發現孩子失去呼吸心跳，緊急通報救護人員，男嬰仍在搶救中。

(中時 )