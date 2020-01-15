民進黨今舉行大選後首場中常會，民進黨秘書長羅文嘉會後舉行記者會由感而發哽咽說，「總統連任、國會過半」任務已達成，工作該到一段落，接下來會配合完成善後工作、人員歸建、編列預算等工作；被問到下一步？他說，現在只想好好睡一覺。

至於副秘書長林飛帆則說，520前若有任何需要，讓黨務、政務更加順利推動，黨中央絕對會全力配合。對於外來，就「留給未來再想」。

對於是否跟羅文嘉一起向黨主席請辭？林飛帆表示，沒有擬定辭呈，是跟主席說階段性任務結束，若總統黨務跟政務有需要，可以配合。

羅下午在臉書說，今天剛好是他接黨部秘書長一年，很高興能跟這麼多朋友一起克服難關，達成總統連任、國會過半目標，任務既已完成，工作就該告一段落，也是準備跟大家道別的時刻。

他說，他與飛帆在今天下午的中常會與會後記者會，也表達以上看法。我們會協助主席帶領黨務部門，把選戰善後工作完成，包含人員歸建、預算編列、決算完成、檔案整理、經驗分享。

他表示，總之，很高興跟大家一起打這場光榮戰役，他的一生打過很多次大小戰役，這次尤其關鍵也格外困難，我很滿足我沒有缺席，對得起孩子們。「我更高興能跟老戰友們包含卓主席」，在過程中互相打氣、堅守目標，在這裡我深深感受屬於老派人的氣質。

羅文嘉在常會後舉行轉述記者會說，今天常會中由民調中心、組織部、原民部進行此次選舉的業務報告，民進黨這次在山地原住民、平地原住民都有當選，山原部分是首次，因此原民部特別分享輔選經驗；組織部對簡要報告三張選票的得票、分布狀況；民調中心則報告選前總統選票得票率預估、立委席次估計，讓常委了解黨部對選情的掌握、以及如何根據掌握的資訊決定選戰策略與步驟。

至於政黨得票與總統得票的落差，羅說，他一直相信科學的選戰是重要的，民調中心選前預估的投票率是74.5％，最後是74.9％，有關所有席次的預估、不分區的預估，幾乎也都有9成以上準確度；選戰最後，民進黨對42個選區比較有把握，還有10區選情膠著，最後5區過關、5區沒守住，而最後的戰略完全是根據民調、輿情蒐集的內容決定。

羅文嘉說，民調封關前一天，他公開提到不分區席次，國會能否過半的關鍵在政黨票，民進黨從先前預估不分區14席下修到12席，民調封關後最後衝刺期間，總統、主席都強力呼籲集中選票，才讓不分區席次又從12席上升到14席。

他強調，選情有太多變化因素，只能說很感激每個部門，黨部跟競總整個團隊合作缺一不可，團結的民進黨、團結的台灣人，才能守住台灣自己的民主。

發言人李晏榕轉述常委管碧玲說法表示，去年以來的同婚合法化、香港反送中事件，成功讓總統蔡英文凝聚年輕人向心力，民進黨提名年輕世代候選人，也成功催出總統大選投票率與年輕人的支持，管碧玲肯定卓榮泰的團隊在這次大選的表現。

(中時 )