台電與一粒麥子基金會、台東基督教醫院聯合舉辦「為愛發光」歲末獨居老人圍爐，今天邀請90多位長輩圍爐及血拚，年近8旬的獨居阿公平時省吃儉用，3年前參加活動後，就一直盼望到「很高級」的大飯店吃飯，今年主動報名，難得那麼多人一起吃「好料」，顯得很開心。

78歲獨居王阿公，靠著補助及出售自己栽種少量蔬果的微薄收入過活，平時省吃儉用，3年前受邀參加「為愛發光」活動後，每年都盼望著這場歲末圍爐，今年主動為自己報名，還上台唱了1首「心上人」，開心寫在臉上。

台電與一粒麥子基金會、台東基督教醫院合作，舉辦獨居老人歲末圍爐，昨天在娜路彎大酒店宴會廳內，席開26桌，宴請60餘位平時難得出門的獨居長輩，及日照中心的老人，每位阿公、阿嬤身旁都有1位志工服務，陪伴老人家們大口嘗美食。

陳阿嬤與李小姐是坐輪椅參加圍爐，陳阿嬤已連續參加4年，47歲的女兒每年都聽母親分享圍爐採買活動的樂趣，今年終於成為參加者，一到大賣場便在志工陪伴下，買到她想要的新衣鞋，陳阿嬤則是依照往例，買了臘肉、香腸等年節食品。

台電等單位舉辦「為愛發光」活動，16年來不斷電，已服務長輩約4700人次，除了到市區飯店吃團圓飯外，也發送1200元大賣場禮券採買年貨，更由台電志工到長輩家檢測屋內線路，發現有用電危險之虞，便協助排除。

(中時 )