潮州鎮春節市集一般區336個攤位15日進行抽籤，近3000人再次上演「搶攤」戲碼，而因中籤率僅1成，結果可說是少家歡樂多家愁。（謝佳潾攝）

潮州鎮春節市集一般區336個攤位15日進行抽籤，近3000人再次上演「搶攤」戲碼，而因中籤率僅1成，結果可說是少家歡樂多家愁。（謝佳潾攝）

潮州鎮春節市集一般區336個攤位15日進行抽籤，近3000人再次上演「搶攤」戲碼，而因中籤率僅1成，結果可說是少家歡樂多家愁。（謝佳潾攝）

潮州鎮春節市集一般區336個攤位15日進行抽籤，近3000人再次上演「搶攤」戲碼，而因中籤率僅1成，結果可說是少家歡樂多家愁，甚至衍生出低價買進、高價售出的黃牛狀況，鎮公所今年為杜絕不肖業者，特地減少一般區攤位增到需競標的特區，盼減少轉售亂象。

潮州鎮公所主任祕書王建元指出，潮州春節市集夯，一般區攤位的黃牛轉售亂象層出不窮，有不肖業者相中4天租金僅4000元，而「低價買進、高價售出」來賺取中間暴利，近年來不僅投訴案多，光是從去年的資料來看，就發現多筆4000元轉賣數萬的案例。

為此，公所一直設法杜絕黃牛，而今年決定「在攤位上動手腳」，王建元說，既然業者是因一般區攤位太便宜而動了歪腦筋，那就把一般區的攤位減少、增加到需競標的特區，根絕不肖業者的歪主意，也讓業者珍惜得來不易的攤位。

他說，「減少一般區攤位」的方法會視狀況逐年調整，但他強調，在行政程序上，攤位是不可以轉售的，且公告內容及收據上都有特別提到，若因轉售而產生民刑事責任，持有人與讓售人都要負責，因此再次呼籲大家，拿到這個權利後要好好執行，千萬別轉售，以免造成大家的困擾。

潮州鎮公所表示，一般區有保留1／3個攤位、即112個給潮州籍攤商，而登記的有1040人，換算中籤率10.77％；至於非在地攤商有224個攤位可搶，但也因吸引1756人登記，中籤率僅12.76％，雙雙機率均1成左右。

(中時 )