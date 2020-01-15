本周一在馬來西亞搭乘保姆車前往機場途中、遇到車禍事故的日本球王桃田賢斗，在醫院治療、觀察之後，醫生同意他和當時同車的日本羽球國家隊助理教練平山優、物理治療師森本哲史可以搭機旅行，因此今天啟程返家。

世界羽聯BWF今天報導了桃田近況，指出他和教練、物理治療師出院後在飯店休息，今天上午在大馬羽協護送下，從VVIP通道出關，搭乘馬國當地時間上午9點40分出發的班機回日本，至於跟桃田一行人搭到同一班事故交通車的BWF英國籍鷹眼系統技術委員湯瑪斯(William Thomas)，傷勢也不嚴重，預計當地時間今晚離開大馬、回英國休息。

由於駕駛出事保姆車的24歲司機在這次事故中不幸喪生，世界羽聯秘書長倫德(Thomas Lund)特地慰問家屬，國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)透過推特祝福桃田賢斗早日康復，日本羽協確認，如果桃田身體和心理狀況穩定，最快可以在今年3月全英公開賽回到比賽場上。

(中時 )