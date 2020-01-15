根據台東縣政府最新統計，2019年全年縣內主要觀光景點遊客突破800萬人次，成長約6.84％，再創歷年新高，其中以鹿野高台熱氣球獨占鰲頭，其它景點依序為伯朗大道、小野柳、三仙台及水往上流，縣長饒慶鈴表示，縣府將規畫更多更好玩的景點與活動，歡迎大家到台東玩。

縣府交通及觀光發展處長江慧卿說明，2019年最受歡迎景點「鹿野高台」，全年遊客為168萬5050人次，主要原因為國際熱氣球嘉年華，湧入近百萬遊客，尤其是光雕場次更是場場爆滿。

第2名的「伯朗大道」去年人氣依然不減，全年遊客人次為85萬7300人，一望無際的田園風景，成為遊客必訪打卡點；第3名「小野柳」，遊客數為66萬5001人次，由於有各種景象綺麗的奇岩怪石，加上鄰近市區，交通相對便利，也成為熱門地點。

第4名「三仙台風景區」，八拱跨海步橋銜接三仙台和本島，是東海岸極為著名的地標；而第5名「水往上流」，則因地形傾斜度造成視覺錯覺之地理奇觀而得名，也是旅遊東海岸必經景點。

江慧卿表示，觀光局加碼補助春季及秋冬旅遊亦帶動淡季遊客數成長，而緊接著2020年農曆春節即將到來，連續假期長達7天，旅客可以開始規畫行程前往台東旅遊，無論是看海、賞花、騎單車，都非常適合全家大小前來品味台東之美。

(中時 )