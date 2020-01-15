大陸國資委新聞發言人彭華崗在15日新聞發佈會上表示，中央企業去年累計上交稅費2.2兆元（人民幣，下同），年增率3.6％，電信企業落實提出降費要求，流量平均資費降幅超過30％，整體降費約為4600億元。

據新浪財經報導引述彭華崗說，電網企業也落實降電價政策，一般工商業電價比年初下降了10％，降低社會用電成本530億元。

(旺報 )