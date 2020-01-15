2019年陸流量平均資費 降幅逾30％ 18:002020/01/15 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國資委新聞發言人彭華崗在15日新聞發佈會上表示，中央企業去年累計上交稅費2.2兆元（人民幣，下同），年增率3.6％，電信企業落實提出降費要求，流量平均資費降幅超過30％，整體降費約為4600億元。 據新浪財經報導引述彭華崗說，電網企業也落實降電價政策，一般工商業電價比年初下降了10％，降低社會用電成本530億元。 (旺報 ) #企業 #新聞 #電價 #華崗 #資費 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企業挺台灣 50嵐砸3億 04:092020/01/11 財經要聞 蔡競總新聞中心播放新聞台的開票即時狀況 17:102020/01/11 政治 蔡連任 中小企總盼恢復兩岸對話 10:522020/01/13 財經 李育家籲蔡政府 恢復兩岸對話交流 11:082020/01/13 政治 中小企業總會理事長 李育家：盼兩岸恢復對話 04:102020/01/14 財經要聞 中小企業總會 盼兩岸恢復對話 04:102020/01/14 財經焦點 迎新年 LINE MOBILE限時三天紅包加碼點數回饋最高12％ 09:432020/01/14 科技 合勤控延攬思科前大中華區長 出任全球業務行銷副總 14:342020/01/14 財經 合勤控搶食中小企大餅 04:102020/01/15 證券．權證 年前趕審查 7家中小企業投資台灣14億 16:452020/01/15 財經 財經熱門新聞 嚇！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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