車城福安宮除夕夜「拜頭香」今年邁入第15年，也將有別以往首度送出4000枚印有「土地公祖」字樣的鼠年開運金幣，廟方強調，新的一年除歡迎各地信徒、遊客前來祈福開運外，也要讓大家看見福安宮悠久的歷史，而每年都有的發財金、摸彩活動等，一樣一個也沒少。

車城福安宮向來香火鼎盛，是民間俗稱的屏東3大廟之一，廟方對於土地公的正統說相當重視，他們15日召開記者會說明今年除夕拜頭香事宜時，特別請出開基土地公祖出正殿，講述祂割肉濟世的神蹟，直指神像底座說，「這缺的一大塊就是給信徒做藥引」。

主任委員曾寶文指出，車城福安宮有300多年歷史，信徒更是來自各地，往年每到除夕夜搶頭香時，現場不僅人山人海還推擠受傷事件頻傳，土地公祖慈悲，不會希望發生這種事，所以近年改採「拜頭香」，讓在場人人皆頭香，人人都好運。

他說，起初參加拜頭香的人數僅數百人，但去年已暴增破3000人，想必「安全祈福」的方式已獲大家認同，因此今年除夕夜再度邀請大家前來祈福，當晚7點半開始領取金幣兌換券及摸彩券，將贈送4000枚金幣，而初一至初五早上10時及下午2點，也可到廟埕排隊索取，送完為止。

(中時 )