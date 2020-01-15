農曆春節倒數計時，瞄準家電汰舊換新潮，萊爾富15日宣布，首度攜手3C通路商全國電子推出「商品提貨券」搶市，首波精選約70支商品，包括電視、電腦、平板、穿戴裝置、除濕機、吸塵器等，即日起至2月11日前，消費者只要到全台萊爾富門市的Life-ET機台，購買全國電子任一款商品，結帳時出示會員身分，即可獲得萊爾富Hi點2倍送。

同時因應新服務上線，萊爾富也宣布，同步祭出最低4折起的超殺優惠，例如居家大掃除必備神器Dyson V8 Carbon Fibre SV10E無線吸塵器（新春優惠價13,888元），伊萊克斯HEPA版吸塵器（新春優惠價9,900元），各限量100組；還有ACER A114 超值輕薄筆電（新春優惠價9,490元），聯想 S145 四核心超值筆電（新春優惠價9,990元），AirPods搭配充電盒（新春優惠價4,330元），Apple TV 4K TV 32G（新春優惠價5,699元）等限量商品。

萊爾富表示，透過萊爾富與全國電子強強聯手的通路結合，搭配萊爾富獨有的商品提貨券模式，希望提供顧客年前除舊佈新、尾牙抽獎、新春送禮等便利的新選擇，消費者同時還能賺取更多Hi點，於下一次結帳時直接折抵門市消費，一舉兩得。

此外，因應顧客採買年貨需求，萊爾富也宣布跟台灣宅配通合作「金鼠賀歲 開心買年貨，輕鬆宅回家」活動，即日起至1月23日前，在指標性的台北年貨大街迪化街商圈周邊5家萊爾富指定門市，提供年貨宅配到府服務，包括萊爾富迪化店、同達店，以及台北車站商圈的萊爾富同安店、同京店、京站店等5家門市。

萊爾富指出，現場也提供S95規格的紙箱，常溫宅配優惠價109元、低溫宅配優惠價188元，並免費附贈年貨紙箱1只（限量，送完為止），上網登錄還有機會抽米家IH電子鍋、小米藍芽耳機等多項好禮，讓民眾買年貨沒負擔，還有機會添好禮。

(工商 )