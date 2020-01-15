台灣總統大選結束，小英再度奪揆，面對著接踵而來的經濟議題，金仁寶集團董事長許勝雄15日在旺年會前記者會針對施政提三建言，除要解決五缺中的人才欠缺，也要積極和經濟區塊接軌，爭取加入國際協定，並維持兩岸的和平。

台商回流，讓五缺問題再度浮上檯面，許勝雄認為五缺問題中最迫切要解決的問題就是人才短缺的問題，這也是未來政府所需要特別重視的。

許勝雄強調，未來是知識經濟的時代，從人工智慧、物聯網、大數據、5G，所有未來產業應用發展和創新都不同於過往，政府應重新思考台灣的教育對人才培育是否和產業發展方向一致，如既有的人才不足以支撐台灣的經濟成長，政府就必須有更大幅度的開放，以引進更多外來的人才，如何去塑造友善的環境，讓台商或國際企業在重新做全球佈局時，可以將台灣納入考量。

此外，進入經濟區塊對台灣也很重要，如果進入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）有一定難度，爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也有助於提升台灣的國際競爭力。

許勝雄進一步強調，兩岸經貿往來佔台灣出口額的四成，維持和平可以讓產業順利推動，如何建立兩岸交流和的平台和機制，也必須要做思考，如果兩岸企業可以有更好的互動，也有助於兩岸朝和平的方向走去。

(工商 )