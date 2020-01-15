澳洲男子希格利去年遭北韓當局依間諜罪名逮捕後被驅逐出境。他在南韓學術期刊撰文表示，自己當時遭單獨監禁，還被迫寫下不實的自白書。

法新社報導，希格利（Alek Sigley）原本在平壤（Pyongyang）金日成綜合大學（Kim Il Sung University）攻讀朝鮮現代文學，去年6月突然失去音訊，引發國際關注。

澳洲政府並無駐北韓外交代表，於是求助瑞典派遣特使。希格利在被拘禁9天後獲釋，時間上比北韓逮捕的某些外籍人士短得多。

希格利在平壤期間曾替多家刊物撰文。北韓當局指控他從事間諜活動，並稱是基於「人道主義寬容」立場釋放他。

獲釋後的希格利在南韓學術期刊「北韓月刊」（Monthly North Korea）撰文表示，他在長達9天「不愉快的」偵訊過程中，被迫認罪，期間他「與外界完全隔絕」。

他表示：「在我看來，我並未犯罪，卻遭到北韓當局不實指控。他們一直要我寫『道歉』，好像要給我一個教訓。」但希格利並未指控北韓當局有肢體上的不當對待。

他還說自己被捕是「我的人生轉捩點」，並形容自己是遭北韓秘密警察「綁架」。

希格利能說流利韓文，被捕之前已相當熟悉北韓。他曾為人安排北韓旅遊行程，並於2018年在北韓與日本妻子成婚。

(中央社)