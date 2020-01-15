遊客嘗試使用iPing屏東智慧導覽農城APP，走逛熱博園區。(翻攝畫面)

屏東熱博請來OPEN家族明星躍於彩稻上。(林和生攝)

為期23天的2020熱帶農業博覽會將於18日熱鬧開園，今年首次導入科技導覽服務，全園區佈建Beacon感應區域，民眾只要下載「iPing屏東智慧導覽農城APP」，就像擁有專屬智慧導遊，走進感應區，即能深入介紹彩繪稻田、迎春花海、瓜果長廊、地景藝術等亮點區域及主題區，快速掌握活動資訊，一覽屏東境內熱搜好評的觀光景點。

為提升屏東農產品銷售及休閒觀光產值，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持下，凌誠科技、派趣科技與屏縣府合作，催生打造「質農嚴選」屏東熱帶農城整合行銷入口網，推出線上農產電商團購、在地農遊體驗票券販售服務，增加屏東農民、品牌農業、休閒農場等行銷曝光。

熱博現場更首次嘗試搭配APP，讓智慧服務大躍進，民眾現場能體驗智慧導覽、景點導遊、行程推薦、智慧名片及電子優惠券等創新應用，可望帶來大量人流及討論熱度，進而刺激在地消費。

不只園區內，在銘泉生態休閒農場、阿信巧克力休閒農場等2處屏東場域，同步也提供智慧導遊服務，未來預計串聯屏東境內休閒觀光景點，發展特色主題旅遊路線，在地嚮導帶您深入推薦旅遊秘境。

(中時 )