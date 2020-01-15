國際獅子會300-D1區募集經費，15日席開30桌宴請300位邊緣戶，由總監，市議員張秀華（右三）協助發放棉被、發熱衣給民眾。（呂妍庭攝）

國際獅子會300-D1區募集經費，15日席開30桌宴請300位邊緣戶，還每人發放1個紅包、1條被子、發熱衣，讓大家「吃飽、有錢、溫暖」好過年。（呂妍庭攝）

國際獅子會300-D1區募集經費，15日席開30桌宴請300位邊緣戶，還每人發放1個紅包、1條被子、發熱衣，讓大家「吃飽、有錢、溫暖」好過年。（呂妍庭攝）

致力於關懷社會弱勢族群的國際獅子會300-D1區，這半年多來舉辦一連串的家扶兒圓童夢活動，今15日更進一步舉辦一場盛大溫馨的圍爐餐會，邀請嘉市全市300位邊緣戶一起圍爐，還每人發放1個紅包、1條被子及發熱衣，滿滿誠意就是想讓他們能過個好年。

國際獅子會300-D1區總監張秀華指出，本次活動內容是針對未達到中低收入戶門檻，亦無法接收到政府補助的邊緣戶，由里長找出並邀請來吃餐會，讓300位市民在過年前夕一起圍爐，大家提前過個好年。

關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容說，除了享用溫暖團圓飯菜，每人還發放一個紅包，一條棉被與兩件發熱衣。市長黃敏惠特別與獅子會一起為大家加油打氣，黃敏惠說，「政府的力量有限，民間力量無窮」，感謝張秀華、謝欣容等人同心協力，因為大家的認真努力，使我們不孤單，也說每一個人都會遇到困難，但是社會是有溫暖的，希望在大家的共同努力下會度過難關，未來就可以看到更多的希望。

(中時 )