時任中埔消防分隊隊員李俊展（戴紅色帽者）以橫渡方式，到達近百公尺遠的地點救援。（張毓翎攝）

早期消防車出動時都要用搖鈴，通知義消支援救災。（張毓翎攝）

歡慶成立20周年！嘉義縣消防局18日在消防局1樓大廳將舉辦紀念活動，消防局長呂清海說，早期消防人員業務單純，現在除救火，還救車禍、救溺水、救山難、救動物等，觀察近年災害事件頻傳，也代表民眾自主防災能力得跟著提高；當天不僅有歷史回顧展，還有VR實境體驗等活動，帶領民眾一窺消防歷史演進、學習防災知識。

呂清海侃侃而談，講述他34年在嘉義消防單位走過的歲月痕跡；他說，以前業務量少，但薪水很低，民國70幾年，他剛畢業時月薪僅8000元，有些同學因薪水太少，辭去職務，還跑去當水泥工，一天還可賺1000多元；時代不同，現在災害變多，消防人員勤務增加，學得也變多，任務「包山包海」，與人命相關的災害都要處理。

呂清海說，早期嘉義縣市警察局合署辦公，全縣僅114名人力，1個分隊2至3人，消防車出動時都要用搖鈴，通知義消支援救災；現在人員較當時多了3倍，但隨著科技日新月異，未來可能面臨各種化學災害，當天也會宣布未來縣消的展望，包括成立特種搜救大隊，精進隊員救災技能，以及興建防災教育中心，推展防災知識。

嘉義縣消防局於這周六上午9點開始，在消防局前方大馬路、大廳舉辦各式活動及展覽，是一年一度嘉義縣消防盛事，歡迎民眾攜家帶眷、大手牽小手來闖關領獎品；另外，119消防節將屆之際，消防局於19日上午開放民眾到各鄉鎮市的消防駐地參觀。

(中時 )