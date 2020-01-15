美軍水林營養工作站，記錄早年中美合作歷史。（張朝欣攝）

美軍1968年在雲林縣水林鄉進行人工牛乳試驗計畫，當時興建的營養工作站，現在已變成水燦林國小圖書館，水林鄉公所特別記錄這段歷史，15日雲林縣政府認為營養工作站具有文化資產潛力，已列冊追蹤準備提報為歷史建物。

我國農業復興委員會（今行政院農委會）於50年代，與美國海軍第2醫學研究所、美國約翰霍普斯金大學合作，進行人工牛乳等孕婦營養研究計畫，時間從1968年底至1975年中美斷交為止，地點便是在現今的水燦林國小圖書館。

水林鄉公所為記錄這段歷史，曾邀多名參與這個計畫的婦女還原當時情況，歷經50餘年，當時20餘歲的參與者，如今已70餘歲，大多認為人工牛乳對當時貧困家庭有很大的助益。

當時參與計畫的婦女表示，這個計畫主要是了解人工牛乳的營養效益，她們在各村告知懷孕婦女這個計畫，早年台灣物資匱乏，婦女得知有免費牛乳可喝，都很樂意參與。

水燦林國小校長蔡幸伸指出，營養工作站為2層樓磚造建築，外覆白色馬賽克磁磚，因此當地人稱為「美國小白宮」，1樓為育嬰室、營養品倉庫、隔離檢驗室；2樓做為辦公室、餐廳、智力與行為發展研究室。

蔡幸伸說營養工作站已變成學校圖書館，由於年久失修，外部老舊破損、磁磚脫落，內部也需重新規畫，希望縣府能將此棟建築列為歷史建物，向中央爭取整修經費，讓這段中美合作歷史永續保存。

(中時 )