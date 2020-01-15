勞動部高屏澎東分署結合202家訓練單位，在高屏澎東轄區開辦近500班多元具實務導向課程，歡迎各行各業勞工報名參加，藉此加強專業知識與技能，提高職場競爭力。

今年勞動部高屏澎東分署結合不同專業領域的訓練單位，開辦包含配合政府推動之政策性產業課程，另外為累積個人人力資本，也開辦包括共通核心職能課程、國際溝通能力課程、運用數位能力課程、研發創新能力課程、專業技術課程、管理課程等多達500班在職訓練課程，提供多元訓練資源。

連續兩年與高屏澎東分署合作的訓練單位高雄市企業管理交流協會，今年持續推出「智慧機航拍系統應用班」，該協會表示，無人機應用廣泛，如去年結訓的黃姓學員就利用農業用植保無人機代替人工投藥精準、安全的用量，更極具效率且降低食安風險，同時吸引青年返鄉或留鄉工作的機會，創造農業領域的新藍海。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，勞動部高屏澎東分署「產業人才投資方案」，可以幫助在職勞工在面臨產業轉型時提升職場技能，增加競爭力，歡迎在職在保中的勞工連結「在職訓練網」報名參加，參訓可享有3年7萬補助，詳情請參考網站(https：／／ojt.wda.gov.tw／)報名參訓。

(中時 )