陸美將簽定第一階段貿易協議，然而，美國官員未對降低大陸進口商品加徵關稅達成共識，將維持目前關稅稅率，道瓊工業指數盤中一度突破29,000點大關，隨後從高點回落。雖然美股受到消息震盪，但整體來看仍處在歷史高點，價值投資大師霍華馬克斯(Howard Marks)警告，若有投資人想進入股市，恐怕要三思。

據MarketWatch報導，曾經預見過金融海嘯、網路泡沫破滅的霍華馬克斯接受媒體專訪提到，美股已經出現連續上漲11年，目前指數是谷底的4倍之多，也是美股史上最長的行情，但同時美國企業淨利並未提高，只有股價不斷上漲，即是所謂的資金行情，雖然不代表股市明天就會下挫，但對於投資人來說相當不利。

霍華馬克斯在最新發表的備忘錄提到，雖然美股有許多不透明資訊，但一名優秀的投資人，應該可以利用手邊資訊做出正確決定，以及安全邊際(margin of safety)在哪。由股神華倫巴菲特(Warren Buffett)投資導師班傑明葛拉漢(Benjamin Graham)所提出的安全邊際，是指股價與企業內在價值之間的差距。

諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟學教授Robert Shiller用來判斷美股價格高低的「標普10年週期調整本益比」(CAPE)，目前來到28倍，接近2000年網路泡沫破滅以來的新高紀錄。

高盛投資長Sharmin Mossavar-Rahmani也在2020年投資展望報告中提到，根據歷史經驗，每當美股估值飆高，接下來5年股市投資報酬率將受到壓抑，正向結果機率也會減少，2019年美股獲利增加是受到指數上揚推升，並非美企獲利增長，這著實讓投資人更加擔憂。

(中時電子報)