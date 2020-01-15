統促黨總裁張安樂、張瑋父子被控違反《銀行法》等案，台北地方法院去年12月27日開庭時，法官諭令請假的張瑋必須在今年1月15日之前自行到庭否則將拘提，張瑋13日到北院報到，法官開臨時庭後，諭令他限制出境。

去年12月27日北院開庭時，張瑋的律師出示大陸地區的公證書及醫療診斷證明，同時提出張瑋腳踝打石膏、坐輪椅的照片，向法院以腳踝扭傷的理由請假。

不過，法官對律師的請假理由不以為然，當庭拍著胸脯表示，志玲姐姐當初受傷那麼重都可以搭飛機，北院有很多癌症的、化療的、坐輪椅的當事人都想盡辦法出庭，北院的無障礙設施完善，腳踝關節扭傷並不是無法到庭的原因，北院其他當事人坐著輪椅都能出庭，而且出庭只是「討論案情」，並不是激烈運動，沒有不到庭的理由。

法官更對律師諭知，張瑋必須提出診斷證明，證明確實因診斷的疾病而有不能到庭或搭機，相關的醫療證明，法院可以送請客觀的醫療機關鑑定證明是否可信。同時，張瑋必須在明年1月15日前自行到北院報到，否則就視為無正當理由不到庭，法院可以拘提，甚至發布通緝。

張瑋提前返台，13日向北院報到，法官開庭後，諭令張瑋限制出境。

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(中時 )