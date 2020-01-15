櫃買中心為推動上櫃權證、興櫃股票及上櫃ETF業務，於108年舉辦了多項競賽獎勵活動，均已順利完成，今（15）日舉辦聯合頒獎典禮，得獎證券商紛紛指派總經理等高階主管出席領獎並出動同仁到場加油，場面盛大熱鬧。

108年上櫃權證發行檔數達8,024檔，櫃買中心特別選出表現優異的上櫃權證發行人與推廣上櫃權證績優的證券經紀商進行頒獎，各獎項第一名至第三名除獲頒獎座一座外，依序可獲頒新臺幣20萬元、15萬元及10萬元之獎金，獎項內容及得獎名單：權面齊發獎（元大證、凱基證、永豐金證）、權體暢流獎（元大證、國票證、國泰證）、權力躍進獎（國票證、兆豐證、凱基證）、權民楷模獎（新光證總公司、台新證總公司、國票證中正分公司）

興櫃股票市場在推薦證券商的努力下，維持穩定的成交量值及登錄家數，108年全年日均值為7.39億元、登錄掛牌家數為248家。為鼓勵推薦證券商積極造市、提升報價品質，櫃買中心針對報價價差最佳且成交金額最大者、穩定價格績效最佳者以及成交金額成長最多者給予獎勵，各獎項第一名至第三名除獲頒獎座一座外，依序可獲頒新臺幣10萬元、8萬元及6萬元之獎金，獎項內容及得獎名單：最佳貢獻獎（富邦證、凱基證、元大證）、報價穩定獎（元大證、國泰證、富邦證）、成長進步獎（兆豐證、元富證、國泰證）。

108年底上櫃ETF達96檔，總發行規模達新台幣1兆2,868億元，全年總成交金額為新台幣8,540億元，目前還有13檔債券ETF已通過指數審查，將陸續於近期掛牌上櫃。為獎勵證券商對上櫃ETF交易量的貢獻，櫃買中心選出表現傑出的業者進行頒獎，其中，證券經紀商交易上櫃ETF總成交金額前三名除可獲頒獎座一座外，另亦依序獲頒新台幣10萬元、5萬元及3萬元之獎金；針對股票成分之上櫃ETF流動量提供者於活動期間每日平均成交量達獎勵標準者，分別頒發獎勵金30萬元及5萬元；櫃買中心額外在108年第4季，對債券ETF新增定期定額人數最多的業者給予獎勵金5萬元。

獎項內容及得獎名單：108上半年E門豪傑獎（國泰證、凱基證台北分公司、元大證）、108下半年E門豪傑獎（元大證、國泰證、凱基證台北分公司）、108下半年造市英雄獎（元大證、台新證）、E定BOND獎（富邦證）。

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