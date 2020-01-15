鈺齊-KY(9802)2019第4季營業利益率15.3％，但受美元急貶影響，業外匯兌評價損失6721萬元，單季EPS為2.14元。2019全年營收128.43億元、營業利益14.57億元、歸屬於母公司稅後淨利12.79億元及每股稅後盈餘7.81元，聯袂刷新歷史紀錄。

全球戶外運動風潮仍舊，鈺齊指出，目前新舊品牌客戶樣品開發與量產需求依然暢旺，各廠區產能稼動率也可望延續高檔水準表現，整體營運成長動能無虞。目前集團產能擴增計劃將上調15%~20％為年度增長目標，並將持續致力發揮多元接單策略與產區調配彈性等多重優勢。

鈺齊2019年大陸、越南及柬埔寨等產區的產能占比分別為34％、42％、24％，在非中國產區新線如期順利開出並逐步克服學習曲線後，產能占比已拉升至三分之二，越南廠產能首度超越中國，柬埔寨廠亦奮起直追，符合集團階段性規劃。

鈺齊由銷售地區(品牌客戶指定目的地)營收佔比方面來看，大歐洲一直是主要市場，而大美洲市場則是開發有成而年增幅度最高，多品牌接單策略對產品組合優化、營運規模擴增及銷售地區分散，確已達到多元正面效果。

(時報資訊)