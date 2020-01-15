馬光-KY(4139)2019年自結稅後淨利為新台幣6745.4萬元，較2018年稅後淨利大幅成長2.5倍，每股稅後盈餘1.61元，聯袂創掛牌以來新高。

馬光2019第4季處份新加坡教育事業後已順利轉虧為盈，第4季自結稅後淨利達新台幣8711萬元，每股稅後盈餘2.08元，均為歷年同期新高，帶動2019年全年自結每股稅後盈餘達1.61元，創下掛牌以來獲利新高表現。其中出售新加坡教育事業AIS股權所獲得的處分利益，在扣除前三季認列AIS營運上虧損後，每股稅後盈餘貢獻為0.45元。

馬光高毛利的自費專科門診業務，2019年佔天津馬光整體營收僅約10％，在基期低且持續增開項目下，今年可望再成長三成以上；天津馬光並預計將於今年第二季取得「互聯網醫療」資格，預估雲端慢病管理業務今年第二季即可開始挹注營收獲利，為天津馬光營運再添成長動能。

在新加坡中醫門診部份，2019年創下5年來新高，且較2018年提升8％，獲利更較2018年大幅成長20％，相較於過去5年來獲利維持1-2％的穩健成長，營運體質明顯改善。馬光今年將持續擴大中醫婦幼專科診所規模，進行市場區隔，預估新加坡門診業務今年仍將可達雙位數以上的年成長表現。

(時報資訊)