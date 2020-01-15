南港輪胎(2101)今天舉行法人說明會，名譽董事長林學圃表示，舊廠基地自辦都更案「世界明珠」目前總銷售金額已經達到170億元，其中，住宅銷售79戶，銷售情況相當熱絡。而南港去年毛利率提升，帶動稅前淨利13.53億元，大幅優於2018年3.4億元，每股稅前盈餘約1.62元，今年毛利率還會優於去年，希望營收、獲利2020年比2019年成長。

林學圃指出，「世界明珠」是世界級的產品，甚至超越世界等級豪宅，一推出就受到高度矚目。他說，台北市已經沒有第二塊9453坪土地，這是帝寶的兩倍大，「世界明珠」有四鐵共構的得天獨厚地理位置，採最先進工法，買到的遠比想像多，也是打世界盃的產品。

林學圃在法說會也表示，南港輪胎規畫10年兩階段計畫，前5年要做強做大，把獲利做高；後5年要成為台灣重要企業。而獲利做到高，以2019年來看，營收達到111億元，年增6.5％，毛利率18.5％，高於2018年16％，稅前淨利達到13.53億元，遠優於上年度。公司改為一年發放兩次股利，今年3月將發第一次股息，預估股東可獲得0.7元股息，第二次預計8月發放。

本業上，輪胎能見度到2021年，公司積極投入增產計畫，尤其車市轎車與SUV銷售比重由原本8：2，提升到6：4，電動車銷售也是倍數成長。因此，南港輪胎逐步提升SUV產能規格，由2019年62％到今年提升75％，並針對亞洲、北美客戶提供客製化服務，提升營業額成長。新竹新豐廠進行效能提升計畫，2021年希望年產能由550萬條目標提高到600到700萬條。

「世界明珠」自去年商辦以總金額63.58億元售予聯強集團之後，接著12月負責開發案南榮開發，把部分住宅售予智凱開發、元瑞開發實業、元鴻開發實業共計28戶，總計約3,123.94坪，總交易金額約為38.785億元。

林學圃表示指出，「世界明珠」是南港輪胎新藍海策略，完全以差異化優勢進軍市場，包括抗震、抗極端氣候、抗颱等，原本預計2023年底完工，因有突破性工法，有機會提早。住宅銷售目前累計戶數達79戶，總銷售金額達170億元，每坪最高175萬元，最低115萬元一坪，土地成本帳面25億元，建築成本140～150億元，利潤非常龐大。

商辦則看準四大趨勢：台商回流、國際投資、軟體公司進駐、研發公司進來，現在詢問度相當高，南港輪胎也藉此規畫600億元投資項目，讓未來南港輪胎成為高成長高獲利公司。

(時報資訊)