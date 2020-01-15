櫃檯買賣中心針對清淨海生技公司(7516)違反重大訊息申報相關規定，處以新台幣1萬元違約金。

清淨海生技公司發言人兼任財務及會計主管，以及薪資報酬委員會委員分別於108年12月23日及108年12月26日辭任，均係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」(下稱興櫃審查準則)第34條第1項第11款及第6款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第47條規定處以新台幣一萬元之違約金。

(時報資訊)