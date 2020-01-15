台北國際電玩展今日舉行展前記者會，今年主題「Game To Gather」強調透過「遊戲」可以連結彼此感情，傳達出只要按下開始鍵就能跨越界限，串起所有人的情誼，主辦單位也同步推出八隻個性迥異、有著不同遊戲喜好的代表小生物，為2020年揭開不同以往的精彩序幕。「B2C玩家區」為台北電玩展最火熱的一級戰區，預計4天可帶來35萬人次入場，展出面積跨越兩個樓層，展出遊戲橫跨Console、Mobile、PC/Online、AR/VR、Arcade(大型遊戲機台)等多元平台，作為全球首檔遊戲展會，首度在亞洲即將登場的大作、中文化版本等消息都將在本屆活動揭曉。

台北電玩展將於2月6至9日一連4天在台北南港展覽館1館1、4樓展出，展出內容包含「B2B商務區(2月6-7日；1樓J區)」、「B2C玩家區(2月6-9日；1、4樓)」，以及同期舉行的「APGS亞太遊戲高峰會(2月6-7日；1樓J區)」。本屆共計23個國家456家業者，使用2,157個攤位，以遊戲版權交易為主的商務區，預期將有全球各地超過3,000位遊戲業界專業人士入場；結合跨平台遊戲體驗、電競賽事的玩家區將展出超過350款熱門遊戲；同期舉辦的產業論壇亞太遊戲高峰會，分為主舞台和INDIE SALON兩大舞台，兩天活動將帶來28場精彩的演講。

由經濟部工業局與台灣遊戲產業振興會號召籌組的「台灣館」再度擴大規模，展出陣容包括橘子集團以《龍之谷：新世界》、《天堂M》、《新楓之谷》與《小森生活》等4大遊戲鉅作，結合行動生活入口beanfun!打造的遊戲、生活雙展區；宇峻奧汀攜手遊戲新幹線帶來眾所期待《三國群英傳M》現場將打造經典遊戲場景；中華網龍帶來經典武俠線上遊戲《黃易群俠傳ONLINE》移植大作《黃易Ｍ》，讓玩家經歷超時空4D體驗；鈊象電子除了《明星3缺1》現場挑戰賽外，還有《機甲英雄》、《火線狂飆VR》、《勝利摩托VR》與《極速5》等充滿感官刺激體驗的大型機台。

「APGS亞太遊戲高峰會」將與商務區同期(2月6-7日)舉行，今年將探討「遊戲開發」、「營運行銷」、「電子競技」、「AR&VR」、「獨立遊戲」、「趨勢應用」六大主題，共計12國28場業界實戰經驗分享。主舞台首日將由Japan esports Union、白金工作室、FSN Asia、Animoca Brands、宇萌數位科技、QooApp等帶來營運行銷與技術應用等相關議題；第二日則有9GAG、作曲家松前真奈美、DMM GAMES、SQUARE ENIX、LinkedBrain、GungHo Online Entertainment, Inc.、台灣萬代南夢宮娛樂、哇哇科技等知名業者加入與談。此外，APGS首度與GBGA全球區塊鏈遊戲聯盟聯合舉辦全球區塊鏈遊戲論壇BGP(Blockchain Game Portal)，帶來區塊鏈遊戲發展趨勢、技術及社群等全新元素。

(時報資訊)