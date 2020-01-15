總統選舉敗選後，高雄市長韓國瑜週一銷假開始上班，但「罷韓」活動仍未停止。根據最新民調指出，有多達53%的高雄市民同意罷免韓國瑜，不同意的僅有32%。對此。台北市議員秦慧珠發文給韓國瑜7項建議，希望度過風暴；她不認為罷韓行動會成功，並勸韓粉冷靜，別激化罷韓行動。

秦慧珠在臉書以《韓國瑜會被罷免嗎？》為題，發表《2020大選慘敗後感言之四》：

韓國瑜重回高雄市上班，大眾關注的最大焦點不再是「高雄是否會發大財」，而是「他是否會被罷免」，這是極大的難堪，也是他起心動念參選總統大選必須付出的代價。

有人呼籲蔡英文總統為了社會和諧，應出手勸阻尹立這些發動者停止罷免案，但尹立發表了五點聲明表示絕不停止，也要政黨不要干涉「公民團體」的行動，支持韓國瑜的黃暐瀚表示因為高雄反韓的投票率和選票都很高，韓國瑜很可能會被罷免……因此激起了韓粉的擔憂與憤怒，紛紛在粉絲團裡串連要把戶籍遷入高雄，韓粉大量遷戶籍的舉動如果成真，可能會刺激反韓人士也發動遷戶籍回高雄去罷韓的運動……

坦白說，我不認為罷韓行動會成功，因為單一罷免案在台灣投票率一向不高，也幾乎沒有成功過，但如果韓粉太過激進，炒熱了罷韓行動，反而會提高投票率，那就有可能會成功，縱使不成功，超高的罷韓選票也會再一次讓韓國瑜難堪，讓社會撕裂。

但除韓粉的克制外，我認為韓國瑜必須自己努力，才能渡過風暴，以下幾件事是我的建議：

一、準時上班：最好每天8點鐘就去上班，坐鎮辦公室。

「韓國瑜中午才上班」的記錄被媒體放大報導，對他造成很大負面影響，這幾天媒體每天跟拍記錄韓市長上班的時間，企圖再抓到他「懶惰」的紀錄。公務員「準時上班」是最起碼的，市長也一樣，柯文哲每天早上7：30準時開會，這種勤奮至少堵住了一部分人的嘴。韓市長一定要切記，改掉不準時上班的壞習慣。

二、說話不要再出包，說錯話要立即認錯。柯文哲說話也常出包，但當大家指責他時，他會說：「這是失言」，但韓市長說錯話或說話不得體，卻很少去修補，反而要發言人不斷去為失言辯護。

三、研究市政問題、注重府會關係：一定要靜下心來認真研究各種市政議題，面對議員的各種質詢都能對答如流，而且不管議員如何刁難，都要有耐心、有風度的去面對，而且要注重府會關係，不要太跟反對黨對抗，學學鄭文燦，讓府會對立減少。

四、施政要有亮點、重點：要好好規劃市政建設，讓市民有感。不要只會辦活動、搞行銷，要有重大建設。

五、勤走基層：學學蔣經國和宋楚瑜，經常到基層去走動、了解民意、解決問題，而且要追蹤，看看問題是否有解決。

六、提升施政滿意度：努力提升施政滿意度，不可以讓自己的滿意度永遠墊底，然後以「假民調」去攻擊「天下」、「遠見」這些有公信力的媒體。

七、宣示戒酒：這一點我認為他在選總統時就該做，而不是一再宣示自己喜歡喝酒，但現在做也不晚，告訴大家，未來市長任內滴酒不沾，睡覺前只唸心經、不喝酒。韓國瑜可以喜歡喝酒打牌唱歌，「韓市長」實在不需要再喜歡這些。

(中時電子報)