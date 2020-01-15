行政執行署副署長陳盈錦(陳志賢攝)

法務部行政執行署15日宣布自今年農曆年後，開放用「通訊投標」方式標購不動產，不但可避免黑道圍標、另身份敏感、不願露臉的人也可藉此方式，不必擔心被人知道競標，甚至不用擔心在現場投標或填寫標單投標書時，被偷窺而落標。

法務部長蔡清祥說，行政執行署是有創意的單位，之前設計吉祥物「拍寶」就引起注意，執行署成立不到20年，徵起5500億元挹注國庫，執行署秉持「公義、關懷」原則，對欠稅大戶不手軟，但同時協助弱勢。

行政執行署署長林慶宗說，去年執行案件增加1100萬件，但執行署徵起257億元，比去年多12億元，績效成長約6％。

副署長陳盈錦強調，全國13分署都有專用的投標信箱，通訊投標效果與現場投標一樣，先前台南分署在拍賣透天厝時遇黑道圍標，若以通訊投標標購不動產，即可避免。

執行署指出，各地分署會先公告通訊投標的方法，有意投標者可免費自執行分署網站下載，填妥資料並檢附應備文件，將標封貼在信封上，於規定期限內寄到指定郵局的信箱，執行分署會去郵局取標或將通訊投標書投入標匭的過程，全程公開透明。

(中時 )