文創紅不讓！台南市政府以「延平郡王」鄭成功正能量代言啤酒及洋芋片，一推出即造成搶購潮，台灣人、日本客都搶著要。故宮南院展示的另一項鎮院之寶「龍藏經」也與泡麵做完美結合。今年精品生活麵滿漢御品喜迎春節，再度跨界「故宮精品」，讓「龍藏經」圖樣融入春節限量版滿漢御品包裝中，將中華飲食文化代表之一

「龍藏經」是清朝製作第一部大型佛典，為康熙皇帝與孝莊太皇太后祈求國泰民安，歷經數年並耗費鉅資而製成，之後更開創清朝長達兩百多年的盛世，有七世平安與好運的意涵！

文創夯！台南市政府文化局企畫的「成功啤酒」備受遊客喜愛。（本報系記者 曹婷婷翻攝）

而本次滿漢御品結合的「內府泥金藏文寫本龍藏經之黃緞織花袷經衣夾層：黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」，正是國立故宮博物院人員修復「龍藏經」時的重大發現！故宮人員在整理「龍藏經」裝幀配件時，在黃緞織花袷經衣夾層的破洞中，意外發現內裡暗藏龍紋紋飾。在歷經四年的研究與一步一步拆解下，才首度讓「龍藏經」暗藏三百年的秘密圖樣──七團龍紋公諸於世！

滿漢御品以一頭牛僅1%的特選腱肉為名，搭配四川𤆵燒與法式高湯雙重技法的湯頭。（主辦單位提供）

送豬迎鼠！滿漢御品注重色、香、味、形、器間的協調，吃法也相當講究。滿漢御品不僅以一頭牛僅1%的特選腱肉為名，由非油炸波浪麵專利技術製成的麵體也不容小覷。

建議用100度C的熱水沖泡約四分半鐘，才能品嘗到內厚邊薄的紮實咬勁，此外，若先喝一口能完美呈現四川𤆵燒與法式高湯雙重技法的湯頭再吃麵，口中的香氣結合滑溜麵條，讓味蕾更加滿足。而用青蔥、青梗菜、蒜苗製成的蔬菜包加入湯頭後具有畫龍點睛的效果，能提升湯頭甜味，口感上甘甜不膩、層次豐富。

滿漢御品「龍藏經」圖騰限量組合即日起將在全台16間指定7-11與電商MOMO正式開賣，限量9500碗組合。故宮精品也為此加碼推出限定活動，民眾只要農曆新年期間在故宮商店消費即有機會獲得「龍藏經」圖騰限量紅包。

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以鄭成功和孔子發想的成功洋芋片、成功啤酒及至聖點心麵，帶動文創商機。（本報系記者 曹婷婷攝）

(中時電子報)