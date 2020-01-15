蔡衍明愛心基金會長期關心新竹縣弱勢家庭，基金會副執行長徐海倫（右一）15日將旺福紅包送到有需要的家庭手上。（莊旻靜攝）

蔡衍明愛心基金會長期關心新竹縣弱勢家庭，縣長楊文科（中）15日致贈匾額，由基金會副執行長徐海倫（右）代表受贈。（莊旻靜攝）

農曆春節即將到來，財團法人蔡衍明愛心基金會15日與新竹縣政府社會處共同舉辦「公益青年．送愛下鄉趣－2020新竹縣春節慰問活動」，由蔡衍明愛心基金會致贈每戶旺福紅包5000元，縣長楊文科、社會處也運用公益彩券盈餘分配基金，採購紅豆年糕致贈弱勢家庭，共度好年。

楊文科與妻子甘秀美、蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫、彭澤惠，與明新科技大學、中國科技大學、大華科技大學等校，15日齊聚在縣府大禮堂，共同服務弱勢家庭，徐海倫表示，基金會自成立以來，對公益活動與社會救助推廣最為重視，希望將董事長蔡衍明最重視的「孝親敬老、關懷弱勢」精神理念，散播到社會的每個角落。

蔡衍明愛心基金會長期與新竹縣政府合作，舉辦三節慰問活動，15日共捐贈每戶5000元旺福紅包，一共有300戶家庭受惠，楊文科也加碼致贈紅豆年糕，增添過年應景氣氛。

楊文科表示，蔡衍明愛心基金會已十多年給予新竹縣的鄉親支持與關懷，捐贈金額達2515萬元，共有5460戶次家庭受惠，另也感謝明新、中國、大華3所科技大學學生協助，共同參與社會關懷服務。

社會處長李國祿表示，受助家庭名單由社會處以及3所學校共同評估，符合弱勢濟助條件者，再推薦給基金會列冊，期望能充分發揮善款，使有需要的家庭感受到社會的溫暖。

(中時 )