嘉義市年貨大街15日正式起跑，昨市長黃敏惠、市議員蔡文旭等人開心試吃，賣力推銷店家產品。（呂妍庭攝）

嘉義市年貨大街15日正式起跑，昨市長黃敏惠、市議員蔡文旭等人開心試吃，賣力推銷店家產品。（呂妍庭攝）

嘉義市年貨大街15日正式起跑，今年更首度把活動拉長近1個月，延至2月10日元宵節後，方便民眾輕鬆採買年貨。（呂妍庭攝）

嘉義市年貨大街15日正式起跑，今年活動拉長近1個月，昨市長黃敏惠（右）開心試吃，賣力推銷店家產品。（呂妍庭攝）

農曆年節將至，嘉義市年貨大街今15日起開賣，今年更首度把活動拉長近1個月，延至2月10日元宵節後，方便民眾輕鬆採買年貨，市長黃敏惠大年初一上午10點30分也規畫在文化局廣場限量發送1688個由在地插畫家莊信棠，所設計「錢鼠」紀念紅包，希望帶給市民朋友一整年的好運氣。

今上午市府舉辦年貨大街開賣記者會，黃敏惠表示，嘉義市是有歷史且富含人文底蘊的城市，傳統市場「不僅食材新鮮且價錢合宜」，一直以來是雲嘉南地區消費者，購買年貨的最佳選擇，今年還有21間攤商自我挑戰，通過經濟部審核為「樂活名攤」，評比項目包含攤位改造、衛生安全及商品特色等，實在不容易。

另大年初一也依循往例，黃敏惠將率領市府團隊，在當天上午10點30分在文化局廣場，限量發放象徵「一路發發」的1688個鼠年紀念紅包，黃敏惠感謝嘉義在地最棒的插畫家莊信棠，為市府操刀設計「錢鼠」，內含10元硬幣，祈求「國泰民安」，金鼠年祝福大家「鼠來寶」。

建設處表示，今年年貨大街活動，於本市西公有零售市場、東公有零售市場、北興公有零售市場、保安攤販集中場、共和路設攤區段、永和街設攤區段、嘉義魚市場、嘉義市果菜市場、嘉義市肉品市場及嘉義市農會等傳統市場，歡迎民眾「年貨來嘉買」。

(中時 )