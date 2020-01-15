Gino在《民視第一發發發》除夕特別節目舞蹈大PK單元，對決浩角翔起2位舞棍，Gino透露這是第2次對決，每次浩角翔起不按牌理出牌的舞蹈風格，連他也相當期待他們的演出。愛舞成癡的Gino這次帶來帥氣的街舞演出，改車已花百萬的他，為了這單元又砸15萬再改裝，讓舞蹈更加分。

Gino分2次開棚錄影，穿越3個不同場景，是首位電視錄影使用VFX特效，他用好幾周來後製影片，而且為了VFX特效，製作單位還另外找了「懂舞蹈」的導演來後製剪接。Gino爆料，自己跟導演對影片各有想法，導演被他退件了2、3次，兩人因此還在通訊軟體「長篇大論」，他表示：「我們都是為了舞蹈完美呈現，更酷更炫，互相僵持不下，過程很辛苦，但完成覺得很值得。」

Gino花15萬改車。（民視提供）

第一次開車進棚錄影的Gino笑說：「其實開到貨梯時，心裡就後悔了。」要在狹小的空間把車子開到攝影棚，超怕A到，提心吊膽讓他冷汗直留，但一提到蝙蝠車改裝，他淘淘不絕，「之前車子改裝我已經花了快一百萬，為了這單元，再砸15萬把車門改成鍘刀門，像是蝙蝠車一樣開門的方式，錄影時我加了乾冰特效，還加裝車底燈從底部打燈光，有不同的視覺效果。」對於演出，他笑說：「跳一次少一次。」

(中時 )