美國要求台積電需將軍用晶片在美設廠製造一事，在去年10月底便曾喧騰一時。隨著台灣大選的落幕，消息人士指出，美國國防部再度向台灣提出更明確要求：在11月美國大選前，台積電必須就在美設廠一事做出決定。

《日經亞洲評論》報導，台灣政府一位高階官員告訴該媒體：「美國政府希望用於軍事項目的晶片，要在美國的土地上建造。」由於台積電的戰略和技術重要性，他被告知美國希望台積電採取的方法。

台積電生產用於美國F-35戰鬥機的電腦晶片，同時也是蘋果以及大陸電信巨頭華為的主要供應商。此前，台積電已經被美國提出類似的安全要求。但這一次訊息更加明確，這位官員補充說：「那是出於國家安全考慮，他們（美國）不打算放棄這一點。」

台積電在全球晶圓代工業務中佔有50％的市佔率，向華為、谷歌、高通和英特爾等美國科技巨頭提供電腦晶片，以及為賽靈斯(Xilinx)等美國軍事供應商提供高性能晶片，製造美國F-35戰鬥機和衛星的組件。

一位台灣政府官員告訴日經新聞，去年12月，美國商務部助理秘書伊恩·斯特夫（Ian Steff）進行了第三次台灣訪問，在那裡他與台積電創辦人張忠謀和董事長劉德音在一次私人招待會上會面。

台灣國防資源與產業研究所所長蘇紫雲說：「我們已經注意到，許多美國技術主管和政府官員擔心該國對台積電的依賴，以及國防工業供應鏈的安全性。」

另一位熟悉台積電情況的消息人士說：「在下屆美國總統大選之前，台積電將不得不在美國政府的壓力下進一步回應其美國客戶的這一緊急要求，以確保敏感晶片將更加安全，更好地做法是此類晶片在美國生產。」

(中時電子報)