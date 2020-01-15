2020台灣燈會文心森林公園副燈區傳限制街頭藝人在特定區域表演？台中市議員張耀中質疑此舉是為副燈區統籌廠商方便管理安排表演節目，還是說讓其他街頭藝人共同參與燈會將影響廠商收益？文化局指出，該局將全力媒合表演共同為城市增添藝文風采。

張耀中指出，文心森林公園副燈區展期長達65天，是燈會史上最久的活動，除假日交通管制，連街頭藝人表演生存權也掺一角管制？依中市提供街頭藝人表演開放場所列表，文心森林公園是表演者首選之處，現為配合燈會展期，不僅限縮表演場域範圍只剩一處，還要向管理廠商登記才能表演。

張耀中說，台灣燈會是市府在中央爭取來的大活動，全員上下都鋪天蓋地的大肆宣傳，如果有越多表演團體願意在燈會付出軋一角定是好事一樁，管理機關不管是觀光旅遊局、文化局、建設局皆不應限縮表演空間及權利；另要街頭藝人團體去向得標廠商登記才能演出，大開文化倒車。

文化局強調，2020台灣燈會除展出新穎有趣燈座外，也規畫許多精彩節目邀民眾同歡，並積極安排多組街頭藝人演出，市府基於尊重與照顧街頭藝人，在燈會期間表演的藝人均酌予表演費用；熱門地點許多人都想進駐表演，該局適時管理避免衍生可能衝突，將全力媒合表演共同為城市增添藝文風采。

(中時 )