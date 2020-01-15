▲中榮埔里分院院長徐慰慈、書法家黃傳堯及李印章揮毫寫春聯，將分送給住民們。（埔榮提供／楊樹煌南投傳真）

▲中榮埔里分院附設的理之家提前舉辦歲末團圓大圍爐。（埔榮提供／楊樹煌南投傳真）

春節將屆，台中榮總埔里分院特在春節前夕舉辦音樂會快閃活動、寓意來年吉祥的「柿柿如意」手工藝、慶生會暨迎春揮毫活動及歲末圍爐，希望藉由連串活動，讓院內住民開心，歡喜過新年。

中榮埔里分院的新春活動暨歲末圍爐，上午首由「長笛愛樂百分百樂團」進行快閃演出，有10位樂團成員在醫院大廳舉行精彩的演奏，讓住院病患、民眾及長輩們都享受到難得的音樂饗宴。

下午則在新建長照大樓舉辦手工藝活動，南投縣榮民服務處志工也來協助住民們完成寓意來年吉祥的「柿柿如意」掛飾，住民們更都寫下新年祝福與願望。

中榮埔里分院的院長徐慰慈、書法家黃傳堯及李印章則揮毫寫春聯，並分送給住民們。傍晚，則在該院附設護理之家舉辦歲末團圓大圍爐，並有醫院員工的熱舞表演，讓院民們都備感溫馨。

該院徐院長除向院民及各界提前拜年，並指出，今年是醫院長照一條龍服務的元年，未來將持續精進醫療照顧服務品質，讓住院病患、機構住民等，均能享有優質健全的醫療與長期照顧服務。

(中時 )